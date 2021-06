Täna otsepilt ⟩ Kas Tsitsipas jõuab esimest korda suure slämmi turniiril finaali?

Kui eile selgitati Prantsusmaa lahtistel naisüksikmängu finalistid, siis täna on meeste kord. Esimeses poolfinaalis lähevad vastamisi Alexander Zverev (ATP 6.) ja Stefanos Tsitipas (ATP 5.). Kohtumine algab kell 15.50, kommentaatorid on Margus Uba ja Toomas Kuum.

Matš on nähtav vaid Postimehe digitellijale. Kui soovid mängu vaadata, aga pole tellija, siis kliki SIIA. Et tenniselahing on geoblokiga, on seda võimalik vaadata vaid Eestist.