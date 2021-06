EOK teenetemärgi pälvis kaheksa sporditegelast

EOK president Urmas Sõõrumaa: «EOK teenetemärgi laureaadid on kõik inimesed, kelle tegevus spordivaldkonnas on olnud erakordselt silmapaistev ja teedrajav. Sport on väga selgelt osa ühiskonna kultuurist. Aitäh teile kõigile panuse eest Eesti spordi, olümpialiikumise ja meie kultuuri arengusse!»

Teenetemärgi kavaler Martin Reim: «See oli mulle suur üllatus, et mind siia kutsuti ning et mind peeti EOK teenetemärgi vääriliseks. Arvan, et see on vähe suuremate tegude eest kui vaid jalgpallis, pigem luges siin ühiskondlik pool, mida olen üritanud laiendada.»