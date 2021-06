Neljapäeval lõppes Eesti jalgpallikoondise 83 aastat kestnud ootus ja Balti karikas jäeti kodumaale. Liiga kindlalt see ei tulnud, sest kui tugevalt surunud Läti jõudnuks viigini, jäänuks me jällegi tühjade pihkudega. Ent ajalukku kirjutati Eesti 2:1 võit. Millised olid edu tagamaad ja kui lähedal me varem Balti karikale oleme olnud?