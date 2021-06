M-Spordi bossi aus väljaütlemine Sunineni suunas: kaks rallit ja sa katkestad kohe avakatsel...

Soomlasel on tänavuseks aastaks M-Spordiga leping kuue ralli tarbeks, kus meeskond annab talle taltsutada WRC-masina. Praegu on neist pooled juba möödas ning ühtegi adekvaatset tulemust Suninenil veel ette näidata pole.

Tiimipealik Richard Millener tunnistas hiljutises usutluses WRC kodulehele, et sõitja kehvad tulemused on frustreerivad. «Kahel MM-rallil pole ta WRC-autoga jõudnud isegi esimesest katsest kaugemale, mõistagi on see frustreeriv. Kuid samal ajal tuleb meil silmas pidada, et Teemu ei saanud [Sardiinia eel] testida ning tal polnud nende [Pirelli] rehvidega varem sõitnud,» lausus šeff.