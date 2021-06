Spordi lühiuudised

Heiko Rannula kinnitas, et Pärnu läheb eurosarja

Tänavu Eesti meistrivõistlustel Pärnu Sadama meeskonna hõbedale tüürinud Heiko Rannula jätkab klubi eesotsas ka tuleval hooajal, mil ta saab oma juhendamisoskust proovile panna ka tugevuselt neljandas eurosarjas ehk FIBA Europe Cupil. «Lahtisi otsi veel on, aga kindel on see, et me seal osaleme. See, kas me alustame alagrupiturniirilt või eelringist, sõltub ka teistest asjadest: palju meeskondi üldse osaleb ja mis tasemel meeskonnad [eurosarja] tulevad. Kõik pole meie kätes ja mõlemad variandid on veel olemas,» ütles Rannula.