VIDEO ⟩ Sebastien Ogier tolmutas Lõuna-Eesti teedel

Pärast viite MM-etappi on Ogier ka punktitabeli esimene, olles kogunud 106 silma. Monte Carlos, Horvaatias ja Sardiinias võitnud Ogier järel on teine Evans, kel on 95 punkti. Kolmas on Hyundai sõitja Thierry Neuville 77 punktiga ning neljandal kohal on Ott Tänak 49 punktiga. 15.-18. juulini toimuv Rally Estonia on MM-hooaja seitsmes etapp.