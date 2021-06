TÄNA OTSEPILT ⟩ Baltikumi suurima autode ringrajavõistluse Henkell Estonian Grand Prix 1. võistluspäev

Sel nädalavahetusel sõidetakse Pärnumaal Audruringil Baltikumi suurim autode ringrajavõistlus Henkell Estonian Grand Prix. Laupäevast võistluspäeva on võimalik vaadata Postimehe veebiportaalist. Otseülekanne algab kell 10.25 ja lõpeb 20.15.

Postimees näitab kogu võistluspäeva otsepildis, kuid see ülekanne on olude sunnil ingliskeelne. Kaks ülekannet, mis paiknevad praeguse artikli lõpus, on eesti keelsed. Nendest esimene algab kell 10.55 ja teine 13.40.