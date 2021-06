Andrea Adamo: paanitseda ja nutta pole põhjust

Mõlemal eelnimetatud etapil liikus kindlalt esikoha kursil Ott Tänak, ent tema Hyundai i20 masin ei pidanud lõpuni vastu. Tagasilööke on tulnud teisigi. Lisaks nigelale seisule individuaalselt kaotatakse võistkondlikus arvestusest Toyotale juba 48 silmaga.

«Kui ma ütleks, et pidanuks midagi teisiti tegema, valmistunuks me Sardiinia ralliks valesti. Ma ei arva, et tegime ettevalmistuses vigu, sest juhtisime võistlust nii Itaalias kui ka Portugalis,» arutles Adamo intervjuus DirtFishile.