VIDEO ⟩ Oliver Solberg sõidutas isa Petterit esimest korda Hyundai WRC-autoga

Oliver lisas, et tegemist on esimese korraga, kui nad koos WRC-autoga sõidavad. «Ta sõidab väga rahulikult, kõik peaks minema hästi,» arvas Petter enne sõitu.

Petter julgustas ennast teadmisega, et Oliver tegi enne Arktika rallit sõitu ka tiimipealik Adamole. Noor rallisõitja meenutas veel enne rajale startimist, et Adamo palus tal sõita nii, nagu homset poleks. «Alati on lahe oma isa niimoodi hirmutada,» viskas Oliver veel nalja.

Pärast sõitu tõdesid mõlemad, et Hyundai i20 WRC-auto on asfaldil väga hea. «See oli päris kitsas ja hüpekaterohke tee. Pean ütlema, et ma vahepeal peaaegu lasin ennast täis. Aga see oli nauditav – nagu homset poleks,» ütles Petter ja lisas, et poeg pidurdas mõnes kurvis liiga hilja.