Ott Tänak täitis Itaalia võistluseks seatud eesmärgid

Tänak võitis pühapäeval toimunud Alba rallil kõik üheksa kiiruskatset ning tunneb, et pani aluse selleks, et pigistada autost veelgi rohkem välja. «Albas oli plaan välja selgitada, mis tunne oli meil Horvaatias,» vihjas Tänak hooaja MM-hooaja kolmandale etapil, kus ta ei leidnud head sõidutunnetust, kirjutas WRC-sarja koduleht.

«Osalesime Alba rallil, et teha selgeks teemad, millega peame suve jooksul tegelema, enne veel kui kätte jõuavad hooaja teise poole asfaldirallid. Horvaatias ei sobinud mulle auto juhitavus ja tasakaal,» rääkis eestlane.

«Meil on veel paar kuud aega enne [järgmist asfaldi MM-etappi Belgias] Ieperis ja eks me saame teada, palju oleme selleks ajaks jõudnud ära teha. Proovisime Albas mõningaid asju, kuid see ralli oli pigem õppimiseks, mitte otseselt asjade parandamiseks. Eesmärk polnud võit, vaid õppimine ja andmete kogumine – sellega saime hakkama,» selgitas Tänak tausta.