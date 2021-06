Torn astub vastu uuele väljakutsele, vigastada saanud kaardilugeja sai arstidelt rohelise tule

Kui Ken Tornil on sellel hooajal üks võistlusstart Ford Fiesta Rally3 autol juba tehtud, siis Kauri Pannas on viimased kuud taastunud seljavigastusest, mille ta sai veebruaris sõidetud Otepää talverallil. Ravi ja puhkus on saarlasele hästi mõjunud ning tänaseks on arstid andnud Pannasele taas loa ralliautosse istuda.

«Arstide poolt on mulle antud roheline tuli, et võin taas ralliautosse istuda. Poola rallit olen oodanud juba pikisilmi. Hea on see, et me oleme seal ühe korra võistlemas käinud ja siis meil läks hästi. Kuna ma pole veel uues Rally3 ralliautos istunud ja sellega hooga sõitnud, siis teeb see mind kindlasti ootusärevaks,» lisas kaardilugeja Pannas.