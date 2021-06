Alagrupifaasi läbisid mõlemad meeskonnad kaotuseta. Kui Eesti suutis selja taha jätta Belgia, Hispaania ja Läti, siis Türgi oli vaat, et veelgi kindlamalt üle Valgevenest, Tšehhist ja Portugalist.

Millist mängu aga meie poolfinaalvastased viljelevad? Nii koondise peatreener Cédric Énard kui ka praegu vigastuse tõttu rahvusesinduse tegemisi kõrvalt jälgivad Kert Toobal ja Robert Täht lausuvad kui ühest suust, et tegemist on võimsa rünnakuvankriga, mille esitraavel on diagonaalründaja Adis Lagumdzija.