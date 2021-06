Ogier valib Keenias harjumuspäratu taktika: proovime ellu jääda

«Olen alati oma karjääris olnud huvitatud uutest väljakutsetest. Usun, et see ralli tuleb kõigist eelnevatest väga erinev,» märkis Ogier Toyota pressiteates.

«Olen saanud palju soovitusi, et sel korral tuleks eesmärgid ümber sättida. Tänapäeva WRCs kihutatakse pidevalt viimasel piiril. Aga Keenias peab eelkõige proovima ellu jääda ja probleeme vältida. Arvan, et selline väljakutse on väga põnev.»