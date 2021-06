PM Belgias ⟩ Eesti leeris säranud ja rekordi püstitanud Vennot isiklik õnnestumine ei lohuta

Lohutust ei pakkunud diagonaalründajale ka see, et võrreldes kahe aasta taguse Kuldliiga poolfinaaliga õnnestus Eestil sel korral Türgi vastu hambaid näidata. «Kohtumine oli tõesti teise iseloomuga, aga mis vahet seal on, kas mängid 1:3 või 2:3. Ikkagi said pähe. Selline kaotus [0:2 eduseisust] on veel see kõige valusam,» jätkas diagonaalründaja.