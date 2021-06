PM Belgias ⟩ Peatreener Énard: kaotus õpetab, kuid vahetult pärast mängu on see jutt paras jura

«Jah, kui oled 2:0 ees ja kaotad 2:3, siis nii on: see oli täna meie nõrk koht,» nõustus ta nurgaründaja kommentaaridega. «Türgi pani kolmandas geimis juurde servil, hakkasid rohkem riskima ja see tõi neile edu. Meie omakorda ei servinud enam nii hästi ning tasakaal hakkaski muutuma. Kolmas geim oli ses mõttes klassikaline pärast 2:0 edu. Olen hoopis rohkem vihane neljanda geimi pärast, kus Lagumdzija aina enam õnnestus. Sealt edasi neil enam mingit mänguplaani polnud, sest üks mees oli «kuum». Meie aga ei kasutanud seal oma võimalusi ära,» sõnas juhendaja.

Kuigi suures plaanis olid esimesed kaks geimi need, mis Eesti jaoks õnnestusid, siis tegelikult leidsid Énardi hoolealused ennast kärmelt 0:4 kaotusseisus, pärast mida juhendaja aja maha võttis. Mida ta time-out'i ajal meestele rääkis?

«Praegu on seda muidugi naljakas meenutada, aga asi oli ikka selles, et meil polnud kohe seda põlemist. Nägin seda, et me polnud valmis ja palusin neil jääda rahulikuks ning tuletasin meelde põhitõdesid: vastuvõttu ja serve. Seejärel olimegi servijoone taga väga tõhusad ning sundisime nende sidemängijat jooksma. Aga meil ei õnnestunud seda hoida ning lõpuks maksis see Lagumzija vastu kätte. Alguses polnud ta veel kuum, mistõttu oli meil valikuid. Aga siis [kolmandas geimis] Lagumdzija süttis ning me kaotasime kontrolli nii väljakul kui ka oma peades.»

Arvud on siinkohal karmid: Lagumdzija teenis kohtumises 53 tõstet Türgi 114st ning otsustavas viiendas geimis anti talle 11 palli 15st. «Kui üks mängija on nii kuum, siis tulebki talle anda,» ei näinud Énard selles midagi valet. «Vaadake Rahvuste liigat. Hollandil pole mingit mänguplaani, neil on Nimir Abdel-Aziz (diagonaalründaja, kes püstitas 42 punktiga hiljuti Rahvuste liiga rekordi – toim). Kui üks mees on tuline, siis unusta mänguplaan ja anna pall talle!»

Enda hoolealustest rääkides, siis nimesid Enard esimese hooga välja tuua ei soovinud. «Meil jäi platsilt lihtsalt kogemustest vajaka. Me ei suutnud teatud pingelistel hetkedel külma pead säilitada,» lausus Eesti koondise eesotsas esimest korda kaotusekibedust tundnud Énard ning tõi seejärel välja siiski ühe nime: Timo Tammemaa, kelle ta kolmandas geimis välja vahetas.

«Timo... Timo... Timo... Ta peab muutuma,» oli treeneri väga pikk ja mõtlik lause.

Kuigi tulevikku silmas pidades võis tänane allajäämine olla kasulik, ei vähendanud see vahetut kaotusvalu. «Kaotus on alati hea õppetund, ent 15 minutit pärast kohtumist ma nii ei tunne. Praegu on see täielik jama, õppetunniks muutub see hiljem,» jätkas juhendaja.

«Homme, kui olen rahunenud, suudan ilmselt rohkem head näha, sest see mäng oli mitmele nooremale mehele nagu Märt (Tammearu) või Vibu (Robert Viiber) heaks kogemuseks. Lõpetuseks tulebki tõdeda, et mängisime hästi vaid osa kohtumisest.»