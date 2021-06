Lewis Hamilton soovib unustustehõlma vajunud reegli abil autosid kergemaks muuta

Lahendusena pakkus Hamilton välja sõidu ajal tankimise tagasi toomise: «Võib olla tasuks mõelda korduvtankimise tagasitoomisele. See muudaks autod kergemaks, mis omakorda tähendab, et rehvidele langeks väiksem koormus.»

Britt usub, et lisaks autode kergemaks muutumisele, teeks see ka praeguse rehvitootja Pirelli tööd tunduvalt lihtsamaks: «See paneb Pirellile suure surve peale. Nad peavad vastutama selle eest, et rehvid oleksid turvalised, aga samal ajal ei tohi see mõjutada rehvide sooritusvõimet.»