Endine ülemus arvab, et Ogier võitleb MM-tiitli eest ka 2022. aastal

Millener töötas aastatel 2017 ja 2018 Ogieriga M-Spordis tihedalt koos ning pakub, et ristivastupidiselt oodatule jätkab prantslane MM-tiitli eest võitlemist ka 2022. aastal. «Kui Seb jätkab võitmist, siis tal on raske sarjast lahkuda ja loobuda Loebi rekordi püüdmisest,» ütles Millener DirtFishile.

«See on vaid minu isiklik seisukoht, aga vaadake, mida ta on saavutanud ja mida ja jätkuvalt saavutab. Ta sõidab paremini kui iial varem ja võidab MM-etappe. Kui ta võidab sel aastal kaheksanda tiitli, siis oleks üheksas käega katsuda. See annaks võimaluse tõusta rekordimehega samale pulgale või temast isegi mööda minna. Ma arvan, et ta teeks seda,» vihjas Millener, et Ogier võiks jätkata ka üheksanda MM-tiitli püüdmist.