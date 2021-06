FOTOD ⟩ USAs sõideti otsa võistlusel osalenud jalgratturitele, mitu sportlast on kriitilises seisus haiglas

Intsident leidis aset maanteerattavõistlusel Bike the Bluff, kus pärast vahejuhtumit tuli kiirabil esmaabi osutada mitmetele sportlastele, kellest neli on kriitilises seisundis haiglas. 35-aastane autojuht, kes ratturitele otsa sõitis põgenes, kuid politsei suutis ta tabada ent oli sunnitud kasutama tulirelva ning mees on raskete vigastustega haiglas.