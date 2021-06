PM Belgias ⟩ Kapten Kreek lohutusmedalist, frustratsiooni ja valuga toime tulekust ning Kuldliiga õppetundidest

Pilk sügisesse

Alaliidu president Hanno Pevkur ütles Kuldliiga järel, et tema sai sügisest EMi silmas pidades siit turniiril optimismisüsti. Mis meelt on Kreek, millise tagasiside koondis siit sai?

«Saime teada seda, et meil on mehi, kellega mängida. Siin eelmises [alagrupimängus] Belgiaga ning Lätiga tulid väga hästi vahetusmehed sisse. Pikal turniiril on tähtis, kui sul on pingilt mehi juurde võtta,» vastas tempomees ning avaldas lootust, et loodetavast on kõik praegused puudujad eesotsas Robert Tähe, Martti Juhkami ja Kert Toobaliga ka sügiseks rivis.

Üks mees, keda samamoodi praegu koondises polnud, on Andrus Raadik, kes on alati olnud meeskonna emotsionaalne sütitaja. Kuidas on olukord sellest vaatevinklist praegu?

«Kindlasti Radža (Raadiku hüüdnimi - toim) suhtumine on hea: isegi kui ta ei alusta, siis sekkub ta alati suure hurraaga,» alustas Kreek vastamist. «Kui vaatad näiteks Prantsusmaa koondist, siis nemad jah laulavad ja möllavad, kuid meil pole läbi aastate sellist hullupanemist seal riietusruumis olnud,»

«Meil käib selline rahulik töötegemine. Kohati võib-olla isegi liiga rahulik. Eks ma oma kapteniametis üritan ka midagi öelda. Loodetavasti on see positiivne, mitte ei öelda, et «mis sa vanamees siin hädaldad. Saame ise ka aru, mis tegema peab,» jätkas tempomees muheledes ning tõi seejärel välja asjaolu, et temalgi tuli tänavu suvel kamraadidega harjuma.

«Kuna eelmine aasta jäi mul vahele, siis algus oli huvitav. Ma pole [kõikide] meestega koos mänginud ja päris esimesest päevast seda külg-külje tunnet ei tekkinud. Praeguseks on see juba tekkinud ja kõik laabub ning eks meil ole veel ka aega, et see mootor veelgi rohkem käima saada,» sõnas Kreek ning jõudis seejärel tagasi n-ö Raadiku efekti juurde.