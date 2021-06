PILT ⟩ Teist korda isaks saanud Usain Bolt pani enda lapsele väga erilise nime

Bolt ja tema elukaaslane Kasi Bennett postitasid sotsiaalmeediasse pildi koos vastsündnud lastega. Kirjelduse on märgitud ka nende nimed, milleks on Saint Leo Bolt ja Thunder Bolt. Viimase tähendus ingliskeelest tõlgituna on piksenool, esimene tuleb Usaini keskmisest nimest.