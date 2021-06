VIDEO ⟩ 30 000 pealtvaatajat saavad Rally Estonial nautida killukesi «Kalevipojast»

Kui paljudele ürituste korraldajatele on annab lisavõimalusi ja tekitab ka peavalu nn koroonapass, siis Rally Estonia korraldaja Tarmo Hõbe kinnitas, et nende rallipassi omanik ei pea olema vaktsineeritud, haigust läbipõdenud ega ka testitud. «Rally Estonia publikule pole seatud eritingimusi. Me hoiame need grupid piisavalt turvaliselt, 1500 inimest vabas õhus ja looduses. Täna on koroonanumbrid suhteliselt maas ja usun, et nii see ka jääb,» ütles Hõbe, kes lisas, et koostöös Terviseametiga on jõutud otsuseni, et 1500 inimesi näol on tegemist piisavalt väikese grupiga, kes võivad suvel vabas õhus koos liikuda.