VIDEO ⟩ Tõsiselt kannatada saanud Linnamäe ralliauto läheb ilmselt maha kandmisele

WRC2 arvestuses MM-sarjas osalev Georg Linnamäe hooaeg pole alanud just kõige rõõmsamates toonides. Stardijoonele on jõutud kahel etapil, seni on saldoks neli punkti ja ilmselt maha kandmisele kuuluv Volkswagen Polo R5-auto. Rally Estonial loodab Eesti tulevikulootus sõita esikolmiku konkurentsis, kuid tulemusest olulisem on tulla kindlalt lõpuni.