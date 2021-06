Ogier ja Tänak läksid Keeniasse eralennukiga

Nõnda kirjutab Keenia väljaanne The Star, kes oli prantslasel ja eestlasel lennujaamas vastas. «Olen väga elevil, et olen Keenias, kus sõidan rallit esimest korda,» ütles Ogier.

The Stari sõnul on Tänakul seni olnud halb hooaeg. Tõele au andes pole võistlusaasta eestlane olnud kohutav, kuid suuri tagasilööke on olnud korduvalt. Näiteks katkestas ta Portugalis ja Sardiinias liidrikohalt.