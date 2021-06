Anett Kontaveit: tunne oli väga hea ja pall istus reketi peal hästi

Pärast avaringis kolmes setis saadud võitu Svetlana Kuznetsova üle märkis Kontaveit, et järgmisel nädalal algavat Wimbledoni turniiri silmas pidades on väga hea, et ta saab vähemalt ühe mängu muruväljakul veel teha. Täna näis, et ta oli juba tükk aega murul mänginud - niivõrd ladusalt tuli kõik välja.