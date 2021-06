VIDEO ⟩ Ühe rekordi murdnud ja teist korranud Young vedas Hawksi võidule

Võõrsil mänginud Hawksi liidriks kerkis üleplatsimehena 48 silma toonud Trae Young, kes korjas lisaks veel seitse lauapalli ja jagas 11 resultatiivset söötu. Sellega sai temast esimene mängija Hawksi ajaloos, kes on play-offi mängus visanud üle 40 punkti ja jaganud üle 10 resultatiivse söödu.

Lisaks kordas Trae Young veel ühte rekordit. Nimelt on tema visatud 48 punkti enim, millega alla 23-aastased mängijad hakkama on saanud. Enne oma 23. sünnipäeva on sellega varem hakkama saanud vaid Kobe Bryant ja Lebron James.