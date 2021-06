Latvala: Ogier võib 2022. aastal teha täishooaja

Latvala on varasemalt öelnud, et sooviks järgmiseks hooajaks säilitada praeguse sõitjate koosseisu ja loodab, et Ogier teeb kaasa vähemalt pool hooaega. Samas võib juhtuda, et prantslane sõidab täishooaja.

«Ära iial ütle iial. See on võimalus, aga väike,» sõnas Toyota boss Autospordile. «Ma arvan, et Sebastien on nagu Sebastien Loeb. Ta tahab kogeda midagi muud. Me oleme näinud teda Porsche Carrera Cupil mõned aastad tagasi ja minu arust on ta proovinud F1-masinat ka. Tal on võimalusi ka teistes sarjades,» jätkas soomlane.

«Ma usun, et tal on huvi teha muid asju ja sellepärast soovib ta ilmselt teha pool hooaega. Iial ei tohi öelda iial, aga hetkel tundub, et ta teeb pool hooaega.