Eesti e-sportlane otsustas meeskonnaga kopsaka auhinnaraha heategevuseks annetada

«Meil on au teatada, et annetame kogu auhinnaraha Rahvusvahelisele meditsiinikorpusele. Oleme kindlustanud endale juba 50 000 dollarit ning loodame seda järgmiste kohtumistega suurendada,» seisis meeskonna teadaandes.

Kuigi Mousesports alustas turniiri kaotusega Soome võistkonna ENCE vastu, siis sellele järgnesid kindlad võidud Brasiilia tiimi MIBRi ja Rootsi meeskonna NIPi vastu. Nõnda on neil juba kindlustatud turniiri 3.-4. koht, millega kaasneb ka 150 000 dollarit.

Rahvusvaheline meditsiinikorpus on ülemaailmne mittetulunduslik humanitaarabiorganisatsioon, mis on pühendatud inimelude päästmisele ja kannatuste leevendamisele, pakkudes hädaabiteenuseid, samuti tervishoiualaseid koolitus- ja arenguprogramme katastroofi, haiguse või konflikti all kannatajatele.