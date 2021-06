Hamilton tunnustas Bottast: ta on parim meeskonnakaaaslane, kes mul kunagi olnud

Hetkel sõidab Hamilton Mercedese meeskonnas koos Valtteri Bottasega. Viimane pole tänavust hooaega just liiga hästi alustanud. Kui esimesel neljal GP-l jõudis ta kolmel korral poodiumile, siis viimased sõidud on tal ebaõnnestunud.

Nõnda on Bottas MM-sarjas hetkel alles viiendal kohal ning jääb liider Max Verstappenist maha juba 72 punktiga. Siiski võib soomlane helgelt järgmiste võidusõitude suunal vaadata, kuna järgmisel kahel nädalavahetusel kihutatakse Austrias Red Bulli ringrajal, mis on tema üheks lemmikuks.

Kiitust jagas Bottase suunal ka meeskonnakaaslane Hamilton, kes arvas, et nende meeskonnas pole vaja praegu midagi muuta. «Me oleme sõitnud koos juba mitu aastat. Ta on kindlasti parim meeskonnakaaslane, kes mul kunagi olnud. Ma ei mõtle selle all ainult sõitmist, vaid ka tiimivaium ja tööd meeskonna heaks,» selgitas Hamilton.

Viimasel ajal on palju räägitud talendika George Russelli sobivusest Hamiltoni kõrvale. Nendel teemadel ei soovinud Hamilton rääkida. «Valtteri on praegu minu meeskonnakaaslane. Nii minul kui ka temal on olnud halbu ja paremaid päevi, kuid minu arust pole vaja mingeid muutusi tekitada,» lõpetas Hamilton.