Kontaveit peab järgmise lahingu Eastbourne'is peaväljakul

Kontaveit ja Giorgi on varasemalt kohtunud ainult korra. See juhtus eelmise aasta veebruaris toimunud Fed Cupi turniiril. Toona oli eestlanna parem 6:3, 4:6, 7:6 (4).

Giorgi on näidanud Eastbourne’i muruväljakutel väga head taset, teel poolfinaali on ta alistanud Karolina Pliškova (WTA 10.), Shelby Rogers (WTA 47.) ja veerandfinaalis kõige kõrgema asetusega Arina Sabalenka (WTA 4.).

Aukartust nii heas vormis mängiv itaallane Kontaveidile ei tekita. «Ma tean, et ta lööb kõiki palle väga-väga kõvasti. Murul on need pallid veel kiiremad, kui teistel katetel. Talle on meeldinud läbi aastate murul mängida ja ta on seal häid tulemusi teinud. Ma lähen jälle endast kõike andma. Loodan, et suudan iga punkti eest võidelda ja tuleb selline võitluslik mäng,» ennustas Kontaveit.