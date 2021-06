Keenia rallit juhtiv Neuville sõitis mugavustsoonis: me ei surunud väga kõvasti

Keenias tundub, et pikk kannatamine võib sihile viia ja suur ajakaotus ei ole nõnda karm kui mõnel teisel osavõistlusel. Sellest hoolimata on Neuville näidanud meeletut tempot, millega on suutnud ainsana kaasa minna Toyota noor rallimees Kalle Rovanperä. Belglane ise enda sõnul liiga kõvasti ei pingutanudki.

«Teeolud olid praegu üsna head. Tegime küll ühe sõiduvea, kuid rütm sellest häirida ei saanud. Kokkuvõttes me ei surunud väga kõvasti,» alustas Neuville intervjuud WRC All-Live'ile. «Ma ei võtnud riske ja sõitsin rahulikult enda mugavustsoonis.»

Arvestades, et Keenias sõidetakse suuresti tühjadel väljadel, siis on rajalegendi koostamine üsna keeruline. Väga palju rajapunkte pole, mida jälgida ja orientiire seada. Seda tunnistas ka Neuville. «Tõesti on keeruline rajalegendiga siin, kuid usaldasin seda täielikult. Aegades on ka näha, et kõik toimis soovitult.»