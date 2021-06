STATISTIKAPOMM ⟩ Kas alagrupis lustinud Itaalia jätkab sama kaunilt ka kaheksandikfinaalis?

Itaalia jättis alagrupiturniiril võimsa mulje, võites kõik kolm kohtumist. Märkimisväärne on ka Itaalia väravate vahe – vastastele löödi seitse, endale ei lastud ühtegi! Vaid Inglismaa suutis sarnaselt Itaaliale oma värava puhtana hoida. Kahe tabamusega on Itaalia parim väravakütt Manuel Locatelli.

Austria teenis alagrupis täiseduga lõpetanud Hollandi järel teise koha, saldoks kaks võitu ja kaotus. Austria lõi kolme mängu peale neli ning lubas endale lüüa kolm väravat. Kõik Austria väravad on löödud erinevate meeste poolt, jala on valgeks saanud Marko Arnautović, Christoph Baumgartner, Michael Gregoritsch ja Stefan Lainer.

Omavahel on Itaalia ja Austria mänginud koguni 36 korda. Austria on võitnud küll 12 matši, ent viimane triumf pärineb 1960. aastast. Järgmisest 13 mängust teenis Austria kolm viiki ja kümme kaotust. Viimati kohtusid meeskonnad 2008. aastal maavõistluses, mis lõppes 2:2 viigiga.

Kuigi Itaalia on neljakordne maailmameister, on nad Vana Maailma vutipeol triumfeerinud vaid korra ning seda 1968. aastal. Finaali jõudis Itaalia ka 2000. ja 2012. aastal, ent siis tuli vastu võtta vastavalt 1:2 kaotus Prantsusmaalt (kuldse väravaga) ning 0:4 kaotus Hispaanialt. Viimasel EMil jõudis Itaalia veerandfinaali, kus jäi penaltiseerias alla Saksamaale.

Et ees ootavad väljalangemismängud, vaatame üle ka mõlema meeskonna ajaloo penaltiseeriates. Austrial see ajalugu puudub, sest nemad pole võistlusmängudes penaltiseeriaid löönud. Itaalial on kogemust aga suisa 11 penaltiseeria jagu.