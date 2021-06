Vaatamata probleemidele konkurentsis olev Ogier: homme võime näha veel rohkem draamat

«Teadsime, et kõikidel läheb siin raskeks. Meil oli veidi ebaõnne, kuid suutsime avapäeva ilusti lõpetada ja neljandal kohal püsida,» kostis Ogier WRC All-Live vahendusel. «Kokkuvõttes on kõik hästi.»

Arvestades Keenia MM-ralli avapäeva sündmusi, siis igav ei saanud kellelgi hakata. Ogier julges arvata, et homme võib sarnast draamat veel näha. «Ralli on veel väga pikk ees ja miski pole selge. Ma usun, et võime näha veel palju draamat.»