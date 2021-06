VIDEOD ⟩ Väga pika pausi järel kümnevõistlust tegev Õiglane rikkus võistluse rumala veaga

Tuletame meelde, et Tokyo pileti lunastamiseks oleks tarvis jagu saada Johannes Ermi 8445 punktist. Nii Janek Õiglase, Risto Lillemetsa kui ka Kristjan Rosenbergi jaoks jääb see veel kaugele.

Kuigi olümpialootused on sisuliselt kadunud, loodab üle pika aja võistlev Õiglane, et jalg peab vastu ja õnnestub koguda vähemalt 8000 punkti.

«Detsembris oli mul hüppeliigese vigastus. Arvan, et sellest ajast saati olen maksimaalselt kolm [kõrgushüppe] trenni teinud. Natuke vähe, et stabiilselt hästi hüpata,» rääkis Rosenberg.

«Jalg on all nii pehme, et ei saa üldse aru, mis toimub. Aga loodan, et saan lõpuni,» nentis Saluri.