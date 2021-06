Adamo järjekordse pettumuse järel: tegu ei ole enam halva õnnega. Peame mõistma, mis toimub

«Me ei saa olla õnnelikud. Tegu on kolmanda järjestikuse ralliga, kui meil on olnud probleeme. Seda ei saa enam halvaks õnneks lugeda,» rääkis Adamo Hyundai pressiteenistuse vahendusel.

«Vabandused puuduvad, sest selliseid asju ei tohiks juhtuda. Peame mõistma, mis toimub. Meil on samad jupid, mida kasutasime eelmisel aastal, näiteks Türgis ja Sardiinias. Oleme parandanud nende sooritust, aga vastupidavusest jääb puudu. Peame aru saama, miks see nii on. See on lihtsalt vastuvõetamatu,» oli itaallane resoluutne.