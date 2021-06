RALLIRAPORT ⟩ Safari ralli tõestas, et MM-sarja tulevik on helge

Ott Tänak ja Martin Järveoja lõpetasid ralli kolmandal kohal Takamoto Katsuta seljataga. Katsuta teenis karjääri esimese poodiumikoha, Adrien Formaux tuli neljandale kohale, mis tõestab selgelt, et tulevikus on WRC-sarjas kõva konkurents garanteeritud.

Mida peab Hyundai ette võtma, et tehniliselt auto korda saaks? Mida tähendas Katsuta poodium Jaapanile? Kes on Rally Estonial favoriit? Põnevatel teemadel vestlevad Margus Kiiver ja Aleks Lesk, rallieksperdina on liitunud Gustav Kruuda.