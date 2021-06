Eesti tennise teine reket Kaia Kanepi (WTA 78.) peaks täna kohtuma Wimbledoni tenniseturniiril venelanna Liudmila Samsonovaga (WTA 65.). Hetkel on vihma tõttu enamikel väljakutel turniir seismas, kuid võimalus on, et täna asutakse võistlustulle. Postimees vahendab kohtumist otseblogi vahendusel.