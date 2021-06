Ralliajakirjanik: Hyundai vedrustus näib olevat tehtud krõpsupakist

«Oma Sardiinia ralli kokkuvõtvas artikli naljatasime, et me võinuks lihtsalt kopeerida Portugali võidukihutamise järelmõtteid, kuna teist rallit järjest röövis purunenud vedrustus Hyundailt esikoha. Ent toona ei teadnud me, et me peame sama klahvikombinatsiooni (Ctrl+C ja Ctrl+V - toim.) kasutama ka Safari ralli järel,» alustas Barry oma mõttekäiku.

«Seekord oli stsenaarium veidi erinev, sest ohver polnud mitte Ott Tänak, vaid Thierry Neuville, ning purunemine juhtus viimasel päeval, mitte laupäeval. Kuid suures plaanis on kõik sama. Ning see pole lihtsalt piisav.

«Hyundai ei saa lubada endale võitude niisama käest andmist. Jah, Safari ralli näol ongi tegemist tavapärasest karmima etapiga, kus tehnilised rikked on sagedasemad kui muidu, kuid seda õnnetut jada ei saa lihtsalt eirata

Tiimipealik Andrea Adamo küll rõhutab, et tänavuse auto juures pole ühtegi uut osa, kuid on ilmselge, et midagi on valesti. Vedrustus näib olevat tehtud krõpsupakist, mitte tugevast metallist. Ei maksa unustada, et Dani Sordo reedene avarii tulenes samuti vedrustuse purunemisest.

Hyundai on vaja vastuseid ja kiiresti. Toyota on oma parimatel päevadel niigi võimas jõud, rääkimata siis olukorrast, kus neile antakse üks kingitus teise järel.