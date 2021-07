Lionel Messist sai vabaagent

Seega võib Messi endale uue töökoha leida ilma, et kosilane peaks tema eest üleminekutasu maksma. Juba mitu kuud on räägitud Messi lepingupikendusest Barcelonaga, ent osapooled pole uut kontrahti veel sõlminud.

Kuigi 34-aastasest argentiinlasest on huvitatud nii Manchester City kui ka PSG, jätkab pallivõlur tõenäoliselt ikkagi Barcelonas, kus ta on mänginud alates 13. eluaastast.

Hispaania jalgpalliajakirjanik Guillem Balague kirjutas nädala alguses, et Barcelona on lepinguläbirääkimistele hoogu juurde andnud ning soovib asjad ühele poole saada juulikuu alguses. Kuuldavasti pakutakse Messile kaheaastast lepingut.

«Messi uus leping on presidendi Joan Laporta peamine eesmärk. Praegu arutab ta lepingu tingimusi otse Messi isa ja agendi Jorge Messiga. Et temaga leping sõlmida, tuleb Barcelonal oma palgakulu vähendada umbes 200 miljonit eurot. See on vajalik, et täita La Liga ausa mängu nõudeid,» kirjutas Balague.