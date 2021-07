Rait Ratasepp hõikas välja uue väljakutse, mis vältab 60 päeva

Nagu varasemate aastate katsumustest näha, suurendab Ratasepp mahukaid katsumusi 20 triatloni kaupa. «On mitu põhjust, miks lähen 40-lt 60 triatloni peale. Esmalt, möödunud korral õigustas katsumuse 20 triatloni võrra suurendamine end igati ära. Teisalt tuli mul arvestada oma hetke ajalist ja finantsilist seisu. Kui varasemalt on mu pere olnud kas kogu või vähemalt enamuse katsumuse ajast kohapeal, siis seekord tuleb mul enamus aega pereta hakkama saama. Lisaks on see ettevõtmine juba niigi väga kallis ning iga täiendav päev lisaks märkimisväärset kulu,» rääkis Ratasepp.

Toimumiskohaks valis Ratasepp taas Fuerteventura, sest spordikuurort Playitas oma rohkete võimalustega ja Fuerteventura kui rattasõidu mõttes ühe turvalisema kohana on selleks ettevõtmiseks väga hea koht. «Kuna olen seal endale juba kahel korral ultratriatlonit korraldanud, siis on mul täpne nägemus ja kogemus, mida ja kuidas teha tuleb. 40-kordne ultratriatlon läks tänu varasemale kogemusele palju sujuvamalt ja muretumalt. See annab põhjust uskuda, et 60-kordse puhul õnnestub varasem kogemus veel paremini enda kasuks tööle panna,» rääkis Ratasepp.