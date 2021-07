Mbappé teatas PSG-le halva uudise

22-aastase ründaja kontraht kehtib järgmise suve lõpuni. L'Équipe’i andmetel on Mbappé klubile öelnud, et kuigi ta uut lepingut ei sõlmi, on ta valmis praegust austama ning veel ühe hooaja Pariisis mängima.

PSG jaoks on olukord keeruline, sest järgmisel suvel saaks Mbappést vabaagent ning üleminekutasu tema eest nõuda poleks enam võimalik. Varem on PSG öelnud, et ei kavatse ründajat maha müüa.

Mbappé vastu on suurt huvi üles näidanud Madridi Real. Euroopa edukaima klubi juhtkond on veendunud, et suve lõpus annab PSG järele ning neil õnnestub ründaja enda ridadesse tuua.

Mbappe kuulub PSGsse alates 2017. aastast. Eelnevalt esindas ta teist Prantsusmaa klubi Monacot. Lõppenud hooajal lõi Mbappe Prantsusmaa kõrgliigas 31 mänguga 27 väravat ja andis seitse väravasöötu.