Rally Estoniale pääseb ka päevapiletiga

Maailma parimate rallisõitjate esitusi WRC Rally Estonial pääseb tänavu vaatama ka päevapassidega. Lisaks saab eraldi osta ka passi neljapäeval, 15. juulil kell 20.00 toimuvale stardipoodiumile, kus avashow raames algusega kell 19.30 astuvad üles Eesti parimad artistid nagu näiteks Daniel Levi koos bändiga, Estonian Voices, Stefan, WATEVA, Ivo Linna ja Supernova, nublu, Cartoon, Gameboy Tetris ja lisaks mitmed üllatuskülalised.

Veel enne avasõud algusega kell 19.15 on võimalik Raadi kohal jälgida väga atraktiivset Red Bull lennushowd «Flying Bulls». Eraldi pääse on ka laupäeva, 17. juuli õhtul Eesti Rahva Muuseumi juures viimasena sõidetavale SSS18 Raadi kiiruskatsele. Rallifännide rõõmuks on Circle K teenindusjaamadesse müügile jõudnud ka WRC Rally Estonia ralliajakirjad ning Sportlandi e-poodi fännikaubad.

Päevapasse saab osta nii reedeks, laupäevaks kui pühapäevaks, viimane neist sisaldab ka ligipääsu Eesti Rahva Muuseumi juures asuvale WRC Rally Estonia finišipoodiumile, mis sellel aastal saab ühtlasi olema ka power stage podium, millest toodetakse ülemaailmne telepilt. Päevapassiga saab jälgida selle päeva programmi ja nende hinnad on 25-35 euro vahel.

Tartu inimestele on heaks uudiseks ligipääs laupäeva õhtul sõidetavale Raadi kiiruskatsele, mis on tuttav juba eelmisest aastast. Pääse hea ligipääsu ja nähtavusega Raadi katsele maksab 15 eurot. Nii päevapassid kui terve nädalavahetuse rallipassid on müügil WRC Rally Estonia kodulehel www.rallyestonia.ee/pood

Alates reedest, 2. juulist on võimalik Circle K teenindusjaamadest üle Eesti osta endale WRC Rally Estonia ralliajakiri. Tänavune ralliajakiri on senistest sisukaim, 148 lehekülge on täis kõikvõimalikku vajalikku infot ja põnevat lugemist. See, tõenäoliselt WRC sarja kõige mahukam ralliajakiri on miskit, ilma milleta üksi rallifänn rallit vaatama ei lähe.

Ralliajakirja vahel on kleebiste leht, kus on kõigi WRC sarja tehasemeeskondade autode kleebised ja eraldi ka WRC Rally Estonia üldkaart koos sõitjate infoga, et oleks mugav enda liikumised juba enne rallit paika panna. Loomulikult on ralliajakirjas ülevaade kõikidest kiiruskatsetest ja põnevat lugemist nii WRC sarjast kui ka ajaloost, kuna tänavu tähistatakse Eesti mootorispordi 100. juubelit.

Sportlandi e-poes on saadaval WRC Rally Estonia tänavused fännitooted. Erinevate naiste, meeste ja laste särkide ning jopede kõrval saab endale soetada ka muud, näiteks akupanga, et kiiruskatse ääres olles ralliraadiot kuulates telefoni aku tühjaks ei saaks. Kõiki fännitooteid saab osta siit www.sportland.ee