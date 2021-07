Tokyo olümpia üks kullapretendente andis positiivse dopinguproovi

See õnnestus Richardsonil 10,86ga võita ning nõnda olümpiapilet välja teenida, kuid vastne dopinguproov võib asjalood pea peale keerata. Nimelt pääseb olümpiale katsevõistluse kolm paremat, kuid uudisteagentuur Reuters kirjutab juba, et katsevõistlusel neljandaks jäänud Jenna Pradinile on juba öeldud, et temagi oleks valmis ikkagi Tokyosse lendama.