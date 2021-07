Kergejõustiku U23 EMil osalevad staarid ohustavad nii võistluse kui ka staadioni rekordeid

Põnev võistlus ootab ees naiste kõrgushüppes, kus võistlustulle asuvad kaks tütarlast, kelle isiklik rekord on üle 2 meetri. Nimelt on oma osalemise kinnitanud noor superstaar, 2019. aasta Doha maailmameistrivõistluste hõbemedalist, 19-aastane ukrainlanna Jaroslava Magutših , isikliku rekordiga 2,06 meetrit.

Lisaks temale võistleb kõrgushüppes valgevenelanna Karõna Demidik, kelle isiklik rekord on 2 meetrit. Võrdluseks saab tuua 2016. aasta Rio olümpiamängud, kus oli naiste kõrgushüppe esikolmiku tulemus võrdselt 1,97 m, seega võib Kadrioru staadionilt oodata viimastest olümpiamängudest veelgi kõvemat taset. Kindlasti on ohus U23 Euroopa meistrivõistluste rekord, mis on täna 1,98 m.