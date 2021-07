Ellermann ja Donna Anna tegid ajalugu. Palju maksab hobuse saatmine Tokyosse ja kui keeruline see on?

Koolisõitjast Dina Ellermannist (41) saab tänavu esimene Eesti ratsasportlane, kes osalenud olümpiamängudel. Selleks, et Tokyos võistelda, on vaja Jaapanisse kohale jõuda nii tal kui ka 13-aastasel märal Donna Annal. Kui inimeste reisimine teisele poole maakera on suhteliselt tavapärane ja sirgjooneline protsess, siis kuidas näeb see välja hobuste puhul? Postimees käis Ellermannil külas Rahula tallis, kust juba pühapäeval teele asutakse.