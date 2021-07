Gryazin võitis Liepaja rallil avapäeva, Torn oma klassis liider

Volkswagen Polo GTI R5-ga võistlev Gryazin edestab avapäeva lõpuks Craig Breeni (Hyundai i20 R5) 10,6 sekundiga. Kolmandal kohal on Škoda Fabia Rally2 evoga võistlev Efren Llarena, kes jääb liiidrist 24,6 sekundi kaugusele.

Parima eestlasena on Georg Linnamäe (Volkswagen Polo GTI R5) üheksas (+1.24,6). Raul Jeets (Škoda Fabia Rally2 evo) lõpetas avapäeva 16. kohal, (+2.01,0). Ken Torn (Ford Fiesta Rally3) asub 23. positsioonil (+3.20,3). ERC Junior klassis on Torn aga esikohal, seal on tema ainsaks konkurendiks norralane Oscar Solberg, keda eestlane edestab 1.13,3-ga.Kaspar Kasari hoiab üldarvestuses 38. kohta (+6.44,1). ERC 3 Junior paremusjärjestuses hoiab ta kuuendat kohta.