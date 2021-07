Katsuta järgmisel hooajal Toyota põhitiimis ei sõida

28-aastane Katsuta on tänavu olnud heas hoos ja hoiab MM-sarja üldarvestuses soomlase Kalle Rovanperä ees viiendat kohta. Hetkel ta Toyota põhitiimi ei kuulu ja neile tootjate arvestuses punkte ei saa teenida. See jätkub ilmselt nii ka järgmisel aastal.

«Tema areng on olnud hämmastav ja ma ütlesin juba enne Keeniat, et olen täiesti kindel, et näeme teda tulevikus põhitiimi kolme sõitja seas. Aga kui aus olla, siis ma ei tahaks teda järgmisel hooajal veel sinna panna,» rääkis Latvala.