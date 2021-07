Verstappen usub, et ta on MM-tiitliks valmis

Nädalavahetusel Red Bull Ringile kogunenud Max Verstappeni oranž fänniarmee usub samuti, et nende lemmik on maailmameistritiitli jaoks piisavalt küps. FOTO: JOE KLAMAR/AFP/Scanpix

Red Bulli vormelimeeskond on viimased seitse hooaega näinud ränka vaeva, et tõusta tagasi troonile, mida hoiti vahemikus 2010–2013. Tänavu näib, et see on hakanud vilja kandma, sest üheksa etapi järel hoiavad just nemad meeskondlikus arvestuses esikohta.