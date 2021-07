Evansil on tuli takus, sest Ogier võib peagi haarata täieliku kontrolli

Viimased kaks etappi võitnud ning sel hooajal koguni neljal korral triumfeerinud Ogier’l on kuue ralliga koos juba 133 punkti. Evans kaotab talle teisena 34 silmaga. See tähendab, et seitsmekordne maailmameister Ogier võib endale lubada ühe katkestamise ja ikka punktiarvestust juhtida.

2021 hooaega jääb veel sõita kuus etappi ning Evans vajab MM-tiitli heitluses püsimiseks hädasti võite. Tänavu on ta suutnud triumfeerida korra, kui teenis esikoha Portugalis. «Jah, vajame võite. Kuid ütlesin seda nii eelmisel hooajal ning ütlen ka nüüd – saame vaid anda endast parima. Reaalsus on selline, et vajame punkte ning kõige rohkem on neid võimalik teenida võites,» lausus Evans DirtFishile.

Waleslase sõnul on tema meeskonnakaaslane olnud sel hooajal väga tugev, kuid prantslasel on olnud ka õnne. «Peame punktivahet vähendama. Peame seda tegema enne, kui ta hakkab oma eduseisu kontrollima. Praegu on veel pikk maa minna ning me kõik teame, kui kiiresti asjaolud muutuda võivad. Ent selleks on meil vaja teenida punkte,» jätkas Evans.

Järgmisena kihutavad WRC-autod 15. – 18. juulil Eestis. Evans on Rally Estonia eel ootusärevil, sest üle pika aja saab ta sõita kiiretel teedel. «Sellistel rallidel on auto tunnetus väga oluline. Eelmisel aastal olime sellega veidi hädas ja meid šokeeris Hyundai tugevus. Kiiretel rallidel pead sa end autos ülimalt enesekindlalt tundma,» rääkis Evans.

Toyota on Rally Estonia testid juba lõpetanud, kuid Eesti MM-etapiks valmistuti pigem tehnilisematel ja kurvilisematel lõikudel. Just sellistes kohtades oli Toyota võrreldes Hyundaiga eelmisel aastal kõige rohkem hädas.