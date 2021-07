Video ⟩ Paidega liitunud Klavan jättis esimesel treeningul väga hea mulje

«Üle pika aja muru peal palliga, see on kindlasti mõnus tunne. Eks pärast trenni näis, kas enesetunne on sama,» sõnas Klavan poole trenni pealt antud intervjuus.

Treeningu lõpus sõnas Klavan aga järgmist: «Väga hea emotsioon on. Ega ta kerge ei ole, puhkus on just lõppenud. Eks see vorm vaikselt tuleb ja loodan, et olen neljapäevaks valmis.»