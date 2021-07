OTSEBLOGI ⟩ Mäng on Flora käes, aga väravalukku pole veel lahti muugitud

Flora jõudis eelmisel hooajal Vana Maailma tugevuselt teises eurosarjas Euroopa liigas play-off'i, kus kaotati kahe mängu kokkuvõttes 1:3 Horvaatia hiiule Dinamo Zagrebile. Seega on lootused tänavu kõrgel.

Kui 13-kordne Eesti meister Flora on sel hooajal pidanud kamaluga liigamänge, siis Maltas pole liigahooaeg veel alanud ning klubi on pidanud enne lahingut Floraga kolm sõpruskohtumist. See võiks rääkida Flora kasuks.